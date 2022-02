Μπουρλά: «Πελάτες» της Pfizer πάνω από 1 στους 6 ανθρώπους στη Γη

Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ασθενείς προσέγγισε η εταιρεία Pfizer με τα φάρμακα και τα εμβόλιά της, δηλαδή περισσότερους από 1 στους 6 ανθρώπους στη Γη, όπως δήλωσε στο Twitter ο επικεφαλής της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

What a quarter and what a year! Thanks to @Pfizer‘s colleagues, we reached an estimated 1.4 billion patients with our medicines and vaccines. That’s more than 1 out of every 6 people on Earth. Never before has our patient impact been so wide-reaching. #PfizerProud $PFE pic.twitter.com/wcU7T8SVIo

— Albert Bourla (@AlbertBourla) February 8, 2022