Ουκρανικό: Οι επαφές συνεχίζονται εν μέσω διαφωνιών

Το διήμερο των συνομιλιών που είχε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε Μόσχα και Κίεβο (7 – 8 Φεβρουαρίου) έδωσε μεν αέρα στη διπλωματία, στη σκιά ωστόσο διαφωνιών που παραμένουν και αντικρουόμενων θέσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έσπευσε να διαψεύσει κάποιες από τις καθησυχαστικές δηλώσεις της γαλλικής πλευράς, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση, ενώ οι διπλωματικές και πολιτικές επαφές συνεχίζονται στο Βερολίνο.

Μιλώντας από το βήμα της συνέντευξης Τύπου έπειτα από τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Κίεβο με τον Γάλλο ομόλογό του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε πως αναμένει να πραγματοποιηθεί στο κοντινό μέλλον μια σύνοδος Κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, του καλούμενου δηλαδή σχήματος της Νορμανδίας οι αντιπροσωπείες του οποίου είχαν συναντηθεί προ εβδομάδων στο Παρίσι και αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου αυτήν την εβδομάδα στο Βερολίνο. Ο ίδιος ωστόσο παράλληλα δήλωσε πως η χώρα του θέλει να δει πράξεις και όχι μόνο λόγια από την πλευρά της Ρωσίας.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε πως τώρα είναι πλέον ξανά ευκαιρία ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με τις συμφωνίες του Μινσκ που ως στόχο έχουν την εκτόνωση της κρίσης την περιοχή του Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας όπου ρωσόφιλοι-ρωσόφωνοι αυτονομιστές μάχονται ενάντια στις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο ίδιος ωστόσο ξεκαθάρισε πως «δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτήν την κρίση μέσα σε λίγες ώρες συνομιλιών» και πως θα χρειαστούν «ημέρες, εβδομάδες, μήνες» προκειμένου να δούμε πρόοδο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα, πριν από την έναρξη της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Κίεβο, ότι εξασφάλισε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην κρίση ανάμεσα στην Δύση και τη Ρωσία για την Ουκρανία.

«Για μένα το θέμα ήταν να παγώσει το παιχνίδι για να εμποδισθεί μία κλιμάκωση και να ανοίξουν νέες προοπτικές (…) Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από την Μόσχα στο Κίεβο, όπου εκείνος επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύθηκε να μην αναλάβει προς το παρόν νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες κοντά στην Ουκρανία, εξέλιξη που πιθανόν να προμηνύει αποκλιμάκωση της κρίσης, είχε δηλώσει νωρίτερα άλλος Γάλλος αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται πως στις 7 Φεβρουαρίου Πούτιν και Μακρόν είχαν μαραθώνιες συνομιλίες διάρκειας σχεδόν έξι ωρών στη Μόσχα.

Μιλώντας ωστόσο σήμερα σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε πως δεν έχει γίνει καμία συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το Παρίσι για την αποκλιμάκωση της έντασης. Συνεχίζοντας, ο ίδιος υπογράμμισε μάλιστα πως η Γαλλία δεν έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας αλλά ούτε και στο ΝΑΤΟ. «Σε αυτό το μπλοκ μια πολύ διαφορετική χώρα έχει τον έλεγχο», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με τον Guardian.

Γαλλικά ΜΜΕ αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Μακρόν πρότεινε στον Πούτιν ένα μοντέλο «φινλανδοποίησης» της Ουκρανίας «που δεν πρόκειται να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ», με τις εν λόγω αναφορές να προκαλούν ωστόσο ενόχληση πίσω στο Κίεβο.

Μετά την συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, ο Μακρόν πρόκειται τώρα να συναντηθεί στο Βερολίνο με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, που μόλις επέστρεψε από την Ουάσινγκτον όπου είχε χθες συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στην εν λόγω συνάντηση με τους Μακρόν και Σολτς στη γερμανική πρωτεύουσα πρόκειται να πάρει μέρος και ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα.

Mε πληροφορίες από the Guardian, France24, the New York Times, ΑΠΕ–ΜΠΕ