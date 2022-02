Δίκη επιθέσεων στο Παρίσι: Αμετανόητος στο δικαστήριο ο βασικός κατηγορούμενος – «Αγαπώ το Ισλαμικό Κράτος»

Αμετανόητος εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, βασικός κατηγορούμενος για τις επιθέσεις τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ανθρώπων.

Ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ δήλωσε ότι υποστηρίζει και αγαπά την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ο 32χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν σκότωσε κανέναν.

«Δεν σκότωσα κανέναν και δεν τραυμάτισα κανέναν. Ούτε γρατζουνιά δεν έκανα. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης δεν έχουν σταματήσει να με συκοφαντούν», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, πέντε μήνες μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας «οι ποινές που επιβάλλονται είναι εξαιρετικά αυστηρές», δήλωσε ακόμη. «Κατανοώ ότι η δικαιοσύνη θέλει να παραδειγματίσει», όμως στέλνει έτσι ένα μήνυμα, συνέχισε. «Στο μέλλον, όταν ένα άτομο θα ανέβει στο μετρό ή σ’ ένα λεωφορείο με μια βαλίτσα γεμάτη 50 κιλά εκρηκτικά και την τελευταία στιγμή θα πει στον εαυτό του ‘θα κάνω πίσω’, θα γνωρίζει πως δεν έχει το δικαίωμα, διότι θα τον φυλακίσουν ή θα τον σκοτώσουν», είπε ακόμη ο κύριος κατηγορούμενος.

#BREAKING ‘I didn’t kill anyone,’ main suspect in November 2015 Paris attacks tells court as he takes the stand pic.twitter.com/t0cC3oDcsO

— AFP News Agency (@AFP) February 9, 2022