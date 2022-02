Νέα Υόρκη: Τέλος η υποχρεωτική μάσκα στους περισσότερους κλειστούς χώρους

Το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε πολλούς κλειστούς χώρους -κυρίως στα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις- άρει από αύριο, Πέμπτη, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ.

Με βάση τη νομοθεσία της Πολιτείας, το μέτρο θα έληγε αύριο. Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφονται στις ΗΠΑ μειώνονται σταθερά τις τελευταίες ημέρες.

Η κ. Χόκουλ εξήγησε, πάντως, ότι η μάσκα θα παραμείνει υποχρεωτική στα σχολεία. Επαφίεται εξάλλου στους δήμους –όπως σε αυτόν της Νέας Υόρκης– και στους ίδιους τους εμπόρους να αποφασίσουν εάν θα απαιτούν από τους δημότες και τους πελάτες τους να χρησιμοποιούν μάσκες.

#UPDATE New York on Wednesday became the latest Democrat-run state to announce it was lifting indoor mask mandates for businesses pic.twitter.com/gvNjrb34gs

— AFP News Agency (@AFP) February 9, 2022