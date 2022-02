Αφγανιστάν: Συνελήφθησαν δύο δημοσιογράφοι του ΟΗΕ

Δύο δημοσιογράφοι που εργάζονται για τον ΟΗΕ συνελήφθησαν στην Καμπούλ μαζί με πολλούς Αφγανούς εργαζόμενους, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Δύο δημοσιογράφοι που εργάζονταν για την UNHCR και Αφγανοί πολίτες που συνεργάζονταν με αυτούς έχουν συλληφθεί στην Καμπούλ», ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Two journalists on assignment with UNHCR and Afghan nationals working with them have been detained in Kabul. We are doing our utmost to resolve the situation, in coordination with others.

We will make no further comment given the nature of the situation.

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 11, 2022