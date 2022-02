Partygate: Η αστυνομία ζητεί επισήμως εξηγήσεις από Τζόνσον

Εξηγήσεις στην Αστυνομία για τη συμμετοχή του στα «κορωνοπάρτι» στη Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του lockdown καλείται να δώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία απέστειλε επίσημο ερωτηματολόγιο στον Βρετανό πρωθυπουργό, το οποίο και θα απαντηθεί όπως απαιτείται, δήλωσε εκπρόσωπος του κ. Τζόνσον.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η βρετανική αστυνομία άρχισε τις επαφές -αποστέλλοντας επίσημα ερωτηματολόγια- με περισσότερους από 50 ανθρώπους, που πιστεύεται ότι παρέστησαν στα πάρτι κατά τη διάρκεια του lockdown στο γραφείο και την κατοικία του πρωθυπουργού.

Πρόκειται για επίσημο νομικό έγγραφο και θα πρέπει να απαντηθεί με ειλικρίνεια, ενώ οι παραλήπτες ενημερώνονται ότι θα πρέπει να στείλουν τις απαντήσεις τους σε διάστημα επτά ημερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις περισσότερες περιπτώσεις η επαφή γίνεται μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Την Τετάρτη, η Daily Mirror δημοσίευσε εικόνα που δείχνει τον Τζόνσον να στέκεται δίπλα σε μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ στο πλάνο διακρίνεται ένα ανοιχτό μπουκάλι, πιθανώς σαμπάνιας. Η φωτογραφία φέρεται να είναι από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020, στην οποία, κατά το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός «συμμετείχε για λίγο».

New pictures have emerged of Boris Johnson alongside an open bottle of bubbly at a Christmas quiz, despite his claims that he ‘certainly broke no rules’. pic.twitter.com/hQOLCnIpag

— The Mirror (@DailyMirror) February 9, 2022