Ουκρανική κρίση: Διπλωματικές πιέσεις για αποτροπή της εισβολής – Επαφές Μπάιντεν, Μακρόν με Πούτιν

Ένας διπλωματικός μαραθώνιος στο ανώτατο δυνατό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποτραπεί μία πιθανή Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τόσο ο Τζο Μπάιντεν, όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καθιστώντας σαφή την ετοιμότητα των δυτικών συμμάχων να αντιδράσουν.

Η συνομιλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του είχε διάρκεια μιας ώρας και 2 λεπτών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν κατέστησε σαφές στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι, εάν η Ρωσία προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα επιβάλουν άμεσο και βαρύ κόστος στη Ρωσία. Ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Πούτιν να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης μέσω της διπλωματικής οδού.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm

