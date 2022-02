Ισραήλ: Γιατί αρνήθηκε να πουλήσει συστήματα αεράμυνας Iron Dome στην Ουκρανία

«Γιατί οι Ισραηλινοί δεν πωλούν συστήματα αεράμυνας τύπου “iron dome” στην Ουκρανία αν και τους το έχουν ζητήσει οι Αμερικανοί;», διερωτώνται αναλυτές, με το βλέμμα στραμμένο στο Ουκρανικό και τη συνεχιζόμενη κόντρα που, παρά τα κάποια πρώτα ίχνη ύφεσης, παραμένει.

«Επειδή δεν θέλουν (σ.σ. οι Ισραηλινοί) να διαταράξουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα που αξιολογούνται ως σημαντικές», έρχεται άμεση η απάντηση, με την υποσημείωση πως οι σχέσεις Ισραήλ – Ρωσίας έχουν απολήξεις και στο (κρίσιμο για το Ισραήλ) μέτωπο της Συρίας.

Στην προσπάθειά της να ενισχύσει την αεράμυνα του Κιέβου, η Ουάσιγκτον παρουσιάστηκε – έπειτα και από σχετικό ουκρανικό αίτημα – να προωθεί την πώληση του γνωστού αντιπυραυλικού συστήματος αεράμυνας «iron dome» («σιδηρούς θόλος») στην Ουκρανία.

Το εν λόγω σύστημα ωστόσο δεν είναι μόνο ισραηλινό αλλά ισραηλινό-αμερικανικό και για την πώλησή του σε μια τρίτη χώρα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τόσο της Ουάσιγκτον όσο και την ισραηλινής πλευράς.

Σε αντίθεση ωστόσο με τους Αμερικανούς που ήθελαν να προχωρήσουν με την εν λόγω πώληση στην Ουκρανία, οι Ισραηλινοί λέγεται πως έκαναν πίσω αρνούμενοι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι the Times of Israel επικαλούμενοι παράλληλα και σχετικό δημοσίευμα του ιστοχώρου Ynet.

«Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στην αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο άτυπων συνομιλιών, ότι δεν θα συμφωνούσαν με τη μεταφορά συστοιχιών Iron Dome στο Κίεβο, υπό τον φόβο ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, ειδικά υπό το φως της επιρροής της Μόσχας στη Συρία», σημειώνουν οι Times του Ισραήλ, αναλύοντας τη βασική αιτία πίσω από την ισραηλινή άρνηση.

Ισραήλ και Ρωσία «συντονίζονται» στο μέτωπο της Συρίας, όπως έγραφε και σε παλαιότερο δημοσίευμά της η Jerusalem Post, με τους Ρώσους συγκεκριμένα (που διατηρούν και στρατιωτικές βάσεις στη Συρία) να «επιτρέπουν» και τα ισραηλινά αεροπορικά-πυραυλικά χτυπήματα κατά ιρανικών στόχων εντός των συριακών συνόρων, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος GZERO.

