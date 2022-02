Αυστραλία: Θανατηφόρα επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στο Σίδνεϊ

Ένας κολυμβητής έχασε τη ζωή του όταν του επιτέθηκε ένας καρχαρίας στην Αυστραλία. Το περιστατικό συνέβη κοντά στην παραλία Little Bay στα ανατολικά του Σίδνεϊ το απόγευμα της Τετάρτης (16/02). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να περισυλλέξουν ανθρώπινα μέλη από το νερό.

«Κάποιος κολυμπούσε και ένας καρχαρίας ήρθε και του επιτέθηκε», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στην τοπική τηλεόραση. «Ακούσαμε μια κραυγή και γυρίσαμε, φαινόταν σαν ένα αυτοκίνητο να είχε πέσει στο νερό, είδαμε νερό να πετάγεται, και τότε ο καρχαρίας δάγκωνε τον άνθρωπο και υπήρχε παντού αίμα», συμπλήρωσε ένας άλλος.

Large scale search underway off Little Bay in Sydney’s south east after reported shark attack. A rock fisherman says saw a swimmer taken. @abcnews pic.twitter.com/yGHpQgd2nV

Η πολιτειακή κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας δαπάνησε εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι επιθέσεις καρχαριών κατά μήκος των ακτών της, εν μέσω ανησυχιών από τους πολίτες, αναπτύσσοντας δίχτυα σε 51 παραλίες, καθώς και drones και σταθμούς παρακολούθησης καρχαριών, που μπορούν να εντοπίσουν λευκούς καρχαρίες μέσω δορυφόρου και να στείλουν προειδοποίηση όταν εντοπίζεται κάποιος.

Randwick beaches including Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly and La Perouse will be closed for 24 hours following a fatal shark attack near Little Bay today. Council Lifeguards will patrol beaches over the next 24 hours looking for any further sightings of sharks. pic.twitter.com/0FFNwGCgwe

