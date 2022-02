Ουκρανική κρίση: Φόβοι αναζωπύρωσης με αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, εν μέσω αναφορών για ήχους εκρήξεων που παραπέμπουν σε βομβαρδισμό από πυροβολικό κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και στο Ελένκοβα, περιοχές που ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Joint Forces Operation: Russian occupation forces used artillery to hit kindergarten in Stanytsia Luhanska, also power lines damaged. JFO evacuated civilians to the shelter https://t.co/UbBEP5JZbs #Ukraine pic.twitter.com/ewaRsEEfN8

— Liveuamap (@Liveuamap) February 17, 2022