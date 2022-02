Αφγανιστάν: 9χρονος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε πηγάδι από την Τρίτη

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον απεγκλωβισμό 9χρονου, ο οποίος έχει παγιδευτεί από την Τρίτη σε στεγνό πηγάδι, σε βάθος 25 μέτρων σε χωριό της επαρχίας Ζαμπούλ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν.

«Μια ομάδα βρίσκεται εκεί με ένα ασθενοφόρο, οξυγόνο και άλλα απαραίτητα» για τη διάσωση του παιδιού, «η υγεία του οποίου είναι καλή και καμία φορά ζητά νερό και φαγητό», ανέφερε στο Twitter ο Αμπντουλά Αζάμ, γραμματέας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, του Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έπεσε στο πηγάδι δεν είναι γνωστές. Το περιστατικό θυμίζει την περίπτωση του 5χρονου Ραγιάν στο Μαρόκο, ο οποίος είχε πέσει σε πηγάδι και βρέθηκε νεκρός, έπειτα από μια επιχείρηση που διήρκησε πέντε ημέρες. Η τραγωδία αυτή είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

A child has been trapped in a well for more than 40 hours as of now in Qalat, capital of Zabul province, local sources said, adding the rescuers are trying to save the child.

The residents called on the officials to send modern equipment to help evacuation of the child.#AFGTimes pic.twitter.com/ArqjJf93i8

