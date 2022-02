Κρεμλίνο: Προειδοποίηση για ανάφλεξη «ανά πάσα στιγμή» στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας

Προειδοποίηση για ανάφλεξη της κατάστασης στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας ανά πάσα στιγμή απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντίμτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, κατηγόρησε τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις πως έχουν προχωρήσει σε «προκλητικές κινήσεις οι οποίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες».

Ο ίδιος, σύμφωνα με το Reuters, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την ανάφλεξη στην ανατολική Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η Δύση θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο Κίεβο για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε εκ νέου τις αναφορές για επικείμενη εισβολή («μην πιστεύετε τις νέες fake ημερομηνίες εισβολής», είπε) και σημείωσε ότι η Ρωσία παρατηρεί από κοντά την κατάσταση στις περιοχές του Ντονμπάς.

Ο κ. Πεσκόφ σημείωσε ότι επίσης ότι παρότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει την απόσυρση μερικών δυνάμεων από τα στρατεύματά της που έχουν ολοκληρώσει τις ασκήσεις τους, η διαδικασία θα απαιτήσει ορισμένο χρόνο.

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, εν μέσω αναφορών για ήχους εκρήξεων που παραπέμπουν σε βομβαρδισμό από πυροβολικό κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και στο Ελένκοβα, περιοχές που ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Joint Forces Operation: Russian occupation forces used artillery to hit kindergarten in Stanytsia Luhanska, also power lines damaged. JFO evacuated civilians to the shelter https://t.co/UbBEP5JZbs #Ukraine pic.twitter.com/ewaRsEEfN8

— Liveuamap (@Liveuamap) February 17, 2022