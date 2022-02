BioNTech: Καλύτερα προετοιμασμένοι για νέες μεταλλάξεις – Θα ζήσουμε με τον κορωνοϊό για 10 χρόνια

Ο κόσμος είναι «καλύτερα προετοιμασμένος» να αντιμετωπίσει μελλοντικές μεταλλάξεις του κορωνοϊού, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της BioNTech, τη στιγμή που η γερμανική εταιρεία εργάζεται για την παρασκευή ενός εμβολίου για την Όμικρον.

«Θα πρέπει να συνηθίσουμε στο γεγονός ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τον ιό για τα επόμενα 10 χρόνια», δήλωσε ο Ουγκούρ Σαχίν, η εταιρεία του οποίου ανέπτυξε το πρώτο mRNA εμβόλιο κατά του ιού από κοινού με την Pfizer.

«Πάντα θα υπάρχουν νέες παραλλαγές, αλλά πάντα μαθαίνουμε περισσότερα και προετοιμαζόμαστε καλύτερα» πρόσθεσε.

#UPDATE The world is becoming “better prepared” to deal with future variants of the coronavirus, the CEO and co-founder of German vaccine-maker BioNTech tells @AFP as the company works on an Omicron-specific shothttps://t.co/KetqDKOI9m pic.twitter.com/2ixQNyY2Eu

