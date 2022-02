Αζόρες: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε πάνω από 1.000 Porsche

Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε μεγάλο φορτηγό πλοίο, το οποίο εκτιμάται πως μετέφερε περίπου 4.000 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.100 Porsche, ανοιχτά από τις Αζόρες. Τα 22 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο αμπάρι του πλοίου Felicity Ace, το οποίο αναχώρησε από το Έμντεν της Γερμανίας στις 10 Φεβρουαρίου με προορισμό το Ντέιβισβιλ του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 200 μίλια από το νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, την πορτογαλική νησιωτική επικράτεια. Πορτογαλικές δυνάμεις έσπευσαν να συνδράμουν στην εκκένωση το πλοίου.

Κανένα μέλος του πληρώματος ή διασώστης δεν τραυματίστηκε στην επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχε και ελικόπτερο.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επί του παρόντος πόσο μεγάλο μέρος του φορτίου επηρεάστηκε από τη φωτιά.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Drive, ο Όμιλος Volkswagen εκτιμά ότι στο πλοίο βρίσκονταν σχεδόν 4.000 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 189 Bentley.

Εκπρόσωπος της Porsche Cars North America δήλωσε ότι 1.100 αυτοκίνητα της εταιρείας βρίσκονταν στο πλοίο, με την τύχη τους να παραμένει αδιευκρίνιστη.

A mammoth cargo ship believed to be carrying thousands of vehicles including 1,100 Porsches was on fire and drifting off the coast of the Azores on Thursday after its 22 crew members were rescued from the vessel.https://t.co/tSsMhlim89

— The New York Times (@nytimes) February 18, 2022