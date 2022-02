ΠΟΥ: Έξι χώρες της Αφρικής θα παράξουν στο έδαφός τους εμβόλια mRNA

Έξι χώρες της Αφρικής επιλέχθηκαν για να λάβουν την τεχνολογία που απαιτείται προκειμένου να παράξουν στο έδαφός τους εμβόλια με αγγελιαφόρο RNA (mRNA), στο πλαίσιο του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παραγωγή αυτού του είδους των εμβολίων.

Η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Κένυα, η Νιγηρία, η Σενεγάλη και τη Τυνησία επιλέχθηκαν από τον ΠΟΥ προκειμένου η αφρικανική ήπειρος, που έχει περιορισμένη πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19, να μπορέσει να παρασκευάσει εμβόλια στο έδαφός της με στόχο να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και άλλες ασθένειες.

«Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο γεγονός ότι είναι επικίνδυνο και περιοριστικό να βασιζόμαστε σε μια χούφτα επιχειρήσεις για να μας παρέχουν παγκόσμια δημόσια αγαθά», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις και να υπάρξει παγκόσμια υγειονομική κάλυψη είναι να αυξηθούν σημαντικά οι ικανότητες παρασκευής σε όλες τις περιοχές των προϊόντων υγείας που έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

Ο Τέντρος δεν έχει σταματήσει να ζητεί ίση πρόσβαση στα εμβόλια κατά της COVID-19 προκειμένου να τερματιστεί η πανδημία και καταφέρεται συχνά εναντίον των πλούσιων χωρών που έχουν πάρει πολλές δόσεις για τις ίδιες, αφήνοντας την Αφρική χωρίς εμβόλια.

Μια τελετή για την ανακοίνωση μεταφοράς τεχνογνωσίας mRNA στην Αφρική αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της συνόδου ΕΕ- Αφρικανικής Ένωση.

