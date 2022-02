Καταιγίδα «Eunice»: Δύο νεκροί από πτώση δέντρων στην Ολλανδία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πτώση δέντρων στην Ολλανδία, κατά το πέρασμα της καταιγίδας Eunice, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με τις ολλανδικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Η χώρα κηρύχθηκε σε «κόκκινο» συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την καταιγίδα να πλήττει τις ακτές της, με ριπές ανέμων στα 141 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε κάτω από ένα δέντρο που είχε πέσει στην πρωτεύουσα Άμστερνταμ και υπέκυψε στα τραύματά του, παρά την ταχεία μεταφορά του στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Ένας δεύτερος άνθρωπος σκοτώθηκε από την πτώση ενός δέντρου στο αυτοκίνητό του στο Ντίμεν, στα περίχωρα του Άμστερνταμ, συμπλήρωσαν οι πυροσβέστες.

Ένα τμήμα της στέγης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Χάγης αποκόπηκε, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Friday Football Matches In The Netherlands Have Been Canceled Due To The storm Eunice.pic.twitter.com/vm7rMZ7cMs

