Νέο «sofagate» με πρωταγωνιστή τον ΥΠΕΞ της Ουγκάντας

Νέο sofagate σημειώθηκε στη Σύνοδο Kορυφής ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη κατά την τελετή υποδοχής των Αφρικανών αξιωματούχων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέμενε τους αξιωματούχους για την εθιμοτυπική χειραψία και την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία, έχοντας στο πλευρό της τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Γαλλία ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όταν ήρθε η σειρά του ΥΠΕΞ της Ουγκάντας, Σαμ Κουτέσα, εκείνος αγνόησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κατευθύνθηκε προς το μέρος του Σαρλ Μισέλ. Το ατόπημα του Αφρικανού διπλωμάτη αντελήφθη ο Γάλλος Πρόεδρος, υποδεικνύοντάς του την παράλειψη. Τότε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντας γύρισε προς το μέρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τους δύο τους να έχουν τελικά μια σύντομη στιχομυθία χωρίς ωστόσο να υπάρχει χειραψία.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day 🙂 pic.twitter.com/kvqdIDLOcc

— Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022