Στο έλεος της καταιγίδας «Eunice» η Ευρώπη – Τουλάχιστον 8 νεκροί

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι χώρες της βόρειας Ευρώπης εξαιτίας της καταιγίδας «Eunice», η οποία έχει ήδη παρασύρει στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους σε Αγγλία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Ολλανδία. Η καταιγίδα σάρωσε αρχικά τη Βρετανία προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε υποδομές, ενώ έχει βυθίσει στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

Στο Λονδίνο, μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, έχασε τη ζωή της, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε κι ένας 50χρονος σκοτώθηκε κοντά στο Λίβερπουλ, όταν συντρίμμια έπεσαν πάνω στο παρμπρίζ του οχήματός του, ανέφερε η βρετανική αστυνομία.

Άλλος ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με ένα πεσμένο δέντρο στο Χαμσάιρ, στη νότια Αγγλία.

In the UK, police say two people have died in separate incidents in London and Merseyside, as Storm Eunice made landfall there. The Met Office issued its first “danger to life” weather warning for London, as the storm approached | https://t.co/XdIyHB0Z6p pic.twitter.com/TMRzx2H9Yc

