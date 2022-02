Ο πόλεμος του καλσόν: Η τραγική αυτοκτονία που έφερε την επανάσταση του πλαστικού

16 Φεβρουαρίου 1937

Η εταιρεία χημικών Dupont κατοχυρώνει την πατέντα για το νάιλον, την πρώτη τεχνητή ίνα που φτιάχτηκε από τον άνθρωπο και έφερε την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Εάν έχετε φορέσει ένα καλσόν ή εάν έχετε κοιμηθεί μέσα σε μία σκηνή στην ακροθαλασσιά, το χρωστάτε στον Αμερικανό χημικό Wallace Hume Carothers.

Ο ίδιος, όμως, δεν έζησε ποτέ την επανάσταση του πλαστικού που έφερε η ανακάλυψή του. Έχοντας παλέψει με την κατάθλιψη σε όλη τη ζωή του, αυτοκτόνησε περίπου δύο μήνες μετά, καταπίνοντας το χάπι κυανίου που λέγεται ότι πάντα κουβαλούσε μαζί του, μαζί με λεμονάδα. Ως χημικός, γνώριζε ότι ο συνδυασμός θα έκανε το δηλητήριο πιο ισχυρό.

Το σίγουρο είναι ότι την ημέρα που η Dupont κατοχύρωνε την πατέντα για το νάιλον δεν γνώριζε ότι θα άλλαζε όχι μόνο ολόκληρες βιομηχανίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.

Το πιο γνωστό προϊόν του νάιλον κυκλοφόρησε το 1939, όταν στις ΗΠΑ άρχισαν να πωλούνται καλσόν νάιλον αντί 1,15-1,135 δολαρίων το καθένα, σε μία εποχή που οι μεταξένιες κάλτσες κόστιζαν περίπου 66 σεντς το ζευγάρι.

Ωστόσο, η επανάσταση θα έπρεπε να περιμένει: Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το νάιλον χαρακτηρίστηκε ως αναγκαίο υλικό και άρα έπρεπε να παράγεται αποκλειστικά για στρατιωτικές εφαρμογές, όπως υφάσματα για αλεξίπτωτα, σκοινιά και σκηνές.

Τα νάιλον καλσόν επέστρεψαν στην αγορά το 1945, προκαλώντας μάλιστα αυτό που έμεινε γνωστό ως «οι εξεγέρσεις του νάιλον», καθώς τεράστια πλήθη γυναικών συγκεντρώνονταν έξω από τα αμερικανικά πολυκαταστήματα, προσπαθώντας να πάρουν στα χέρια τους ένα καλσόν, με τους καβγάδες, τις λιποθυμίες και τις αναταραχές να μην λείπουν.

Σε μια γειτονιά του Πίτσμπουργκ, για παράδειγμα, μετά τον πόλεμο, περίπου 40.000 γυναίκες συγκεντρώθηκαν έξω από ένα κατάστημα, για να προλάβουν ένα από τα 13.600 ζευγάρια καλσόν που μόλις είχαν παραδοθεί.

NYLON RIOTS 1945: 40k women in #Pittsburgh line up for 13k pairs of stockings after 3 yrs. w/out. #WWII #history pic.twitter.com/SHdsNp087x

— John W. Poynton (@JWPoynton) June 8, 2015