Μπόρις Τζόνσον: Εύχεται ταχεία ανάρρωση στη βασίλισσα Ελισάβετ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ευχήθηκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία σήμερα βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό, ταχεία ανάρρωση.

Η 95χρονη βασίλισσα εμφανίζει ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, ανακοίνωσαν νωρίτερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022