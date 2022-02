Πούτιν: Πρέπει να εξεταστεί η αναγνώριση των περιοχών των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί η έκκληση των ηγετών των ρωσόφωνων αυτονομιστών στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι κάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο να αναγνωρίσει επισήμως τις περιοχές τους ως ανεξάρτητες.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν ανέφερε πως θα αυξανόταν σημαντικά η απειλή για τη Ρωσία, αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται πως αν και οι ρωσόφωνοι – φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν κηρύξει μονομερώς ήδη από το 2014 την «ανεξαρτησία» των επονομαζόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, η Μόσχα ακόμη δεν έχει επισήμως αναγνωρίσει τις εν λόγω «δημοκρατίες» με τις οποίες ωστόσο διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η ρωσική Δούμα (Κάτω Βουλή) έχει επίσης προωθήσει το τελευταίο διάστημα ψηφίσματα με τα οποία ζητά από τον Πούτιν να προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων περιοχών.

Αν ο Ρώσος πρόεδρος προχωρήσει όντως σε μια τέτοια κίνηση, μετά δεν θα μπορεί να συνεχίσει να επικαλείται τις συμφωνίες του Μινσκ οι οποίες αναγνωρίζουν μεν μεγαλύτερη αυτονομία στις εν λόγω περιοχές αλλά εντός των συνόρων της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, οι ηγέτες στις δύο αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, τις αυτοανακηρυχθείσες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τις αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες.

Εάν η Ρωσία προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να αποστείλει ανοικτά η Μόσχα στρατιωτικές δυνάμεις και στις δύο περιοχές, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι παρεμβαίνει ως σύμμαχος για τις προστατεύσει έναντι της Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι στρατεύματα και συνοριοφύλακες απέτρεψαν ομάδα Ουκρανών «σαμποτέρ» που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα σύνορα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Κατά τη Μόσχα, στο επεισόδιο σκοτώθηκαν πέντε άτομα.

Η Ουκρανία από την πλευρά της απέρριψε τις ρωσικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για fake news. Το Κίεβο τόνισε ότι δεν υπάρχουν ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ροστόφ, όπου φέρεται -σύμφωνα με τη Μόσχα- να συνέβη το περιστατικό.

Το Interfax, επικαλούμενο τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε ότι καταστράφηκαν ουκρανικά οπλισμένα οχήματα. Κατά το AFP, ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα σε ρωσικό έδαφος.

