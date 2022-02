Ουκρανικό: Μυρίζει μπαρούτι στην Ανατολική Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ πρότεινε η Ρωσία να προχωρήσει στην αναγνώριση των «Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λογκάνσκ».

Deputy Chairman Dmitry Medvedev recommended Russia recognize the republics of Donetsk and Lugansk after their leaders appealed directly to President Putin earlier Monday.



