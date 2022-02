Κορωνοϊός – Βρετανία: Τέλος η υποχρεωτική καραντίνα για τους φορείς του ιού – Τι ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Την άρση όλων των περιορισμών για τον κορωνοϊό στην Αγγλία ανακοίνωσε και επίσημα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Το «σχέδιο συμβίωσης με τον κορωνοϊό» το οποίο παρουσίασε ο Τζόνσον, ενώπιων της Βουλής των Κοινοτήτων, περιλαμβάνει την κατάργηση της υποχρεωτικής καραντίνας μετά από θετικό διαγνωστικό τεστ, από τις 24 Φεβρουαρίου.

«Μέχρι την 1η Απριλίου θα εξακολουθήσουμε να συστήνουμε στους πολίτες που βρίσκονται θετικοί σε τεστ για κορωνοϊό να παραμένουν στο σπίτι. Στη συνέχεια, όμως, θα ενθαρρύνουμε όσους εμφανίζουν συμπτώματα Covid-19 να επιδεικνύουν ατομική ευθύνη», είπε ο Τζόνσον.

Ακόμη, από 1η Απριλίου, καταργούνται τα δωρεάν τεστ για τον γενικό πληθυσμό, πλην των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων που παρουσιάζουν συμπτώματα. «Από την 1η Απριλίου, όταν θα έχει τελειώσει ο χειμώνας και ο ιός θα μεταδίδεται λιγότερο εύκολα, θα σταματήσουμε τα δωρεάν τεστ για το ευρύ κοινό», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά περάσαμε την κορύφωση του κύματος της μετάλλαξης Όμικρον» σημείωσε ο Τζόνσον, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση κάνει δεκτή την εισήγηση της επιτροπής εμβολιασμού για αναμνηστική δόση του εμβολίου την Άνοιξη, στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 75 ετών και στους ανοσοκατασταλμένους άνω των 12 ετών.

