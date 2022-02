«Ζώντας με τον κορωνοϊό», η νέα στρατηγική του Μπόρις Τζόνσον

Στη μετά-covid εποχή εισέρχεται και επίσημα από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου η Βρετανία, καθώς τότε αίρονται και τα τελευταία περιοριστικά μέτρα για την πανδημία. Οι ανακοινώσεις έγιναν δια στόματος του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, στην Βουλή των Κοινοτήτων, όπου παρουσίασε τη νέα στρατηγική του «Ζώντας με τον κορωνοϊό», με τους πολιτικούς του αντιπάλους ωστόσο να διατυπώνουν επιφυλάξεις.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την κατάργηση όλων των εναπομεινάντων περιοριστικών μέτρων ακόμη και της υποχρεωτικής πενταήμερης καραντίνας για όσους νοσούν. Έτσι, από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου όσοι νοσούν με κορωνοϊό, αν το επιθυμούν, θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον δρόμο από την πρώτη κιόλας ημέρα της νόσησής τους.

Επιπλέον από την 1η Απριλίου, με εξαίρεση τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, σταματάει η δωρεάν χορήγηση τεστ για τον κορωνοϊό τόσο για τους ασυμπτωματικούς όσο και για τους συμπτωματικούς νοσούντες. Η συγκεκριμένη δράση όπως εξήγησε ο Τζόνσον δεν αποφέρει πλέον χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της νόσου, ενώ το κόστος της κρίνεται πλέον απαγορευτικό.

Προκειμένου να υποστηρίξει την άρση των μέτρων ο Μπόρις Τζόνσον επικαλέστηκε στοιχεία του εθνικού συστήματος υγείας, σύμφωνα με τα οποία δεν παρατηρείται αύξηση των νέων νοσηλειών, ούτε αύξηση των θανάτων. Επίσης, όπως σημείωσε, η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν νοσήσει. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, το 91% των ατόμων άνω των 12 ετών έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση και το 84% και τις δύο.

Επίσης από τον Απρίλιο θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός των παιδιών από 5 ως 11 ετών, ενώ ενισχυτική δόση του εμβολίου θα είναι διαθέσιμη από την άνοιξη για τους πολίτες ηλικίας άνω των 75 ετών και για τους ανοσοκατασταλμένους.

Τη διαφωνία του στις ανακοινώσεις Τζόνσον εξέφρασε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Πρωθυπουργός αφαιρεί δωρεάν τεστ και άλλα «εργαλεία εναντίον της ασθένειας». Μιλώντας δε με ποδοσφαιρικούς όρους, ανέφερε ότι η κατάργηση των δωρεάν τεστ είναι σαν ένας προπονητής να αντικαθιστά τους βασικούς του αμυντικούς 10 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας και ενώ η ομάδα προηγείται στο σκορ με 2-1.

