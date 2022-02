Σκάκι: 16χρονος Ινδός κατατρόπωσε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μάγκνους Κάρλσεν σε τουρνουά

Είναι μόλις 16 ετών, γκραν μαιτρ στο σκάκι και μόλις έγραψε ιστορία καθώς νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι Μάγκνους Κάρλσεν στον όγδοο γύρο του τουρνουά Airthings Masters.

Ο Ραμπεσμπαμπού Πραγκνανάντα (Πραγκ) από την Ινδία, διέψευσε την ηλικία και την εμπειρία του παραμένωντας ψύχραιμος και συγκεντρωμένος, σε αντίθεση με τον 31χρονο Κάρλσεν που φάνηκε να κάνει λάθη δίνοντας το προβάδισμα στον νεαρό συμπαίκτη του.

Και παρόλο που ο πέντε φορές πρωταθλητής προσπάθησε να επιστρέψει σε φόρμα για το παιχνίδι, ο 16χρονος δεν του έδωσε την ευκαιρία και έτσι κέρδιζε πόντους. Όταν η πορεία προς τη νίκη άρχισε να γίνεται ξεκάθαρη, ο νεαρός παίκτης κάλυψε το στόμα με το χέρι του σε ένδειξη έκπληξης και σοκ. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Πραγκ απέναντι στον Κάρλσεν και έτσι έγινε ο νεαρότερος παίκτης σκάκι που κέρδισε τον παγκόσμιο σταρ.

Πέρα από τον Κάρλσεν, έγινε μόλις ο τρίτος Ινδός γκραν μαιτρ που κέρδισε τον αντίστοιχο Νορβηγό. «Είμαι πολύ ευτυχισμένος», δήλωσε μετά το παιχνίδι. Σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα διασκεδάσει, ο Πραγκ είπε ότι είναι αργά για εκείνον, οπότε θα πάει να ξεκουραστεί. «Ήρθε η ώρα να πάω για ύπνο, οπότε δεν νομίζω ότι θα φάω βραδινό στις 2.30 τα ξημερώματα».

16-year old Grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa scored a victory over reigning World Champion Magnus Carlsen in the eighth round of the preliminary stage of the Airthings Masters chess tournament being held online. pic.twitter.com/SJp9tHZrYz

— ANI (@ANI) February 22, 2022