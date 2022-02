Ουκρανία – Ρωσία: Οι χάρτες της κρίσης

Με μια σειρά από κατατοπιστικούς χάρτες, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης παρουσιάζουν τις περιοχές εκείνες της Ουκρανίας όπου συγκρούονται οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές με τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις περιοχές που ενδεχομένως να «διεκδικήσει» η ρωσική πλευρά, αλλά και τις θέσεις στις οποίες έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά πολλά από τα ρωσικά στρατεύματα.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται, προφανώς, οι ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε στο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 21 Φεβρουαρίου.

President Vladimir Putin recognized the independence of two territories in eastern Ukraine, Luhansk and Donetsk, that are largely controlled by Russian-backed separatists.

Here’s a look at where the regions at the center of the conflict are.https://t.co/jbz4w63DNy

