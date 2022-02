Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν 2.000 ευρώ για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μετά την απόφαση της Γερμανίας να παγώσει την πιστοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream-2, προέβλεψε ότι η Ευρώπη θα βρεθεί σ’ έναν νέο κόσμο, στον οποίο θα πληρώνει 2.000 ευρώ για τα χίλια κυβικά μέτρα αερίου.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έδωσε εντολή να παγώσει η πιστοποίηση του Nord-Stream-2. «Τι να πούμε λοιπόν. Καλωσορίσατε στον νέο κόσμο, στον οποίο ήδη σύντομα οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν 2.000 ευρώ τα χίλια κυβικά φυσικού αερίου!» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022