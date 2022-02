Ολλανδία: Συναγερμός για ομηρία σε κατάστημα της Apple στο Άμστερνταμ (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της ολλανδικής αστυνομίας υπάρχει έξω από κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο AT5 μετέδωσε πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας με ομηρία.

#BREAKING: Hostage situation reported at an Apple Store in Amsterdam – a suspect appears to be holding one victim at gunpoint. #Leidseplein #Apple#Amsterdam #news #BreakingNews pic.twitter.com/PC5Us1UGre

— JUST IN | World (@justinbroadcast) February 22, 2022