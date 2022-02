Live: Εντείνονται οι φόβοι εισβολής στην ανατολική Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις

Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν νέα ανάπτυξη 100 και πλέον στρατιωτικών οχημάτων και το στήσιμο δεκάδων σκηνών για στρατιώτες στη νότια Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία, η οποία παρακολουθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων γύρω από τα ουκρανικά σύνορα, δεν υπήρχε τρόπος να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο από το Reuters.

Η εταιρεία έκανε λόγο επίσης για νοσοκομείο εκστρατείας που ανεγέρθηκε πλάι σε στρατόπεδο στη δυτική Ρωσία, κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα.

Φορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρέων οχημάτων, όπως αρμάτων μάχης, αυτοκινούμενων πυροβόλων και άλλου εξοπλισμού θεάθηκαν επίσης στην περιοχή των συνόρων, όπως και επιπλέον στρατιωτικές μονάδες, πάντα κατά τη Maxar.

NEW: Russia has made a new deployment of more than 100 vehicles & dozens of troop tents in southern Belarus, under 25 miles from Ukraine.



President Biden said today Russia had continued to move troops into Belarus, despite deadline to end exercises this weekend.



