Ανάλυση: Είναι η οικονομία της Ρωσίας απρόσβλητη από κυρώσεις;

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία τρέχουν πια με μεγάλη ταχύτητα, κινούμενες προς κατευθύνσεις… περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης (κυρώσεις, απειλές, στρατιωτικές κινήσεις), ενώ η διπλωματία δείχνει – προς το παρόν τουλάχιστον – να υποχωρεί στα μετόπισθεν.

Η αναγνώριση της «ανεξαρτησίας» των επονομαζόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ από τη Μόσχα, λειτούργησε ως θρυαλλίδα εξελίξεων τα τελευταία 24ωρα, φέρνοντας τα ρωσικά στρατεύματα («ειρηνευτικές δυνάμεις» σύμφωνα με τη Μόσχα) επισήμως πια εντός των ουκρανικών συνόρων.

Μαζί με τις ρωσικές κινήσεις ωστόσο, δρομολογούνται πλέον και οι δυτικές κυρώσεις που θα ακολουθήσουν ως απάντηση, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ακύρωσε εν τω μεταξύ τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στη Γενεύη στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι δυτικοί (ΗΠΑ, ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν ήδη δείξει τις διαθέσεις τους, με τους αναλυτές ωστόσο να εκτιμούν ότι πιο σκληρές κυρώσεις θα κρατηθούν για το (κοντινό ή μακρινό, μένει να φανεί) μέλλον, προκειμένου η Δύση να μπορεί να απαντήσει με νέα ακόμη πιο ισχυρά και «επίπονα» οικονομικά αντίποινα, εάν η Μόσχα κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την στρατιωτική ένταση το προσεχές διάστημα.

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται επί του παρόντος και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομία της Ρωσίας;

Από το βήμα συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να επιβάλουν κυρώσεις κατά ρωσικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ αυτών κατά τραπεζών όπως είναι η ρωσική τράπεζα ανάπτυξης VEB και η ρωσική στρατιωτική τράπεζα PSB.

Αναλυτές εκτιμούν ότι εάν η Ρωσία κλιμακώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, τότε θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν και πιο mainstream ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Εάν η Ρωσία προχωρήσει σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, δεν θα είναι μόνο η κρατική τράπεζα ανάπτυξης και μια στρατιωτική τράπεζα που θα μπουν στη μαύρη λίστα», σημειώνει από την πλευρά του ο αναλυτής του Eurasia Group, Ζακ Γουίτλιν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάθε νέος γύρος κυρώσεων που βάζει στο στόχαστρο το ρωσικό δημόσιο-κρατικό χρέος είναι πιο ισχυρός και περισσότερο σκληρός από τον προηγούμενο, όπερ σημαίνει ότι το Κρεμλίνο δεν έχει πλέον πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ ούτε μπορεί να κάνει trade το χρέος του στις δυτικές αγορές.

«Αυτό ευθυγραμμίζεται με το πακέτο των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα την Τρίτη, ένα πακέτο που εμποδίζει τη Μόσχα από το να έχει πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και απαγορεύει στους Ευρωπαίους επενδυτές να διαπραγματεύονται ρωσικά κρατικά ομόλογα… Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον προχώρησαν και οι δύο στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν στο εξωτερικό ορισμένα μέλη της ρωσικής ελίτ, εκδιώκοντάς τα ουσιαστικά από το δυτικό τραπεζικό σύστημα», σημειώνει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος GZERO media του Eurasia Group.

Λευκός Οίκος

Επιπροσθέτως, πέρα από το μέτωπο των οικονομικών κυρώσεων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να στείλει μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες της Βαλτικής, ενισχύοντας έτσι τη θωράκιση των εκεί νατοϊκών συμμάχων έναντι της ρωσικής «επιθετικότητας».

«Είναι η οικονομία της Ρωσίας απρόσβλητη από κυρώσεις;» («Is Russia’s economy sanction-proof?»), διερωτώνται χαρακτηριστικά οι αναλυτές των GZERO – Eurasia Group.

Ο Joshua Yaffa πάντως, ανταποκριτής του περιοδικού the New Yorker στη Μόσχα, έχει από την πλευρά του υπογραμμίσει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμαζόταν για την αυτήν την κρίση με τη Δύση εδώ και πολύ καιρό, πράγμα που σημαίνει πως προετοιμαζόταν παράλληλα και για τις σχετικές δυτικές κυρώσεις. Πως; Ενισχύοντας, σύμφωνα με τους New York Times, τα συναλλαγματικά του αποθέματα που πλέον ξεπερνού τα 600 δισ. δολ.

Η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για να στηρίξει το ρούβλι για ένα χρονικό διάστημα, το να αποκλειστεί όμως μακροπρόθεσμα από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές θα είχε βαρύ τίμημα για την οικονομία της Ρωσίας, όπως σημειώνει στην ανάλυσή του ο ιστοχώρος GZERO.

Ο αναλυτής Ζακ Γουίτλιν επικαλείται, πάντως, δημοσκόπηση του Levada Center σύμφωνα με την οποία τα δύο τρίτα των Ρώσων «κατηγορούν είτε τις ΗΠΑ είτε την Ουκρανία για την επιδείνωση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία» και διαμηνύουν πως «δεν ανησυχούν για τις κυρώσεις».

Πρακτικά, και πέρα από τα όποια επικοινωνιακά αφηγήματα, το οικονομικό κόστος των όποιων κυρώσεων δεν αποτελεί αμελητέο μέγεθος, ειδικά εάν εκείνο καταλήξει εμμέσως να επηρεάζει και την οικονομική κατάσταση όχι μόνο ενός μέρους της ρωσικής ελίτ αλλά και πολλών εκ των Ρώσων ψηφοφόρων.

Πηγή: GZERO Media

