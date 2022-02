Ουκρανία: Καθημερινότητα πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις – Με το βλέμμα στραμμένο στη Ρωσία

Ουκρανικοί κρατικοί ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών, κατέστησαν μη-προσβάσιμοι για κάποιες ώρες στις 23 Φεβρουαρίου, με τα προβλήματα να αποδίδονται σε άλλη μια κυβερνοεπίθεση τύπου «άρνησης εξυπηρέτησης» (DDOS). Κάτι ανάλογο είχε συμβεί ωστόσο και στις 15 Φεβρουαρίου όταν χάκερ «χτύπησαν» κυβερνητικά σάιτ (του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας κ.ά.) καθώς και ιστοσελίδες τραπεζών (PrivatBank, Oschadbank), αλλά και τον περασμένο Ιανουάριο, με το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα και τη Μόσχα να αρνείται κάθε ανάμειξη.

⚡️Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov says that Ukraine is experiencing another DDoS attack.

Aside from the government websites, the cyber attack targeted Ukrainian banks.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 23, 2022