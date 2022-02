Ουκρανικό: Ποιοι είναι οι Ρώσοι που μπήκαν στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

Μόλις τον περασμένο μήνα, οι New York Times είχαν στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε μια σειρά από – «αντιδραστικούς» όπως τους αποκαλούσαν – Ρώσους αξιωματούχους, περίπου συνομήλικους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του Πούτιν και έχουν βαλθεί να αποκαταστήσουν τη «δόξα» της σοβιετικής περιόδου.

Μεταξύ εκείνων, ξεχώριζε και το όνομα του 66χρονου Ρώσου υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήδη από το 2012, ο 66χρονος Σεργκέι Σοϊγκού παρουσιαζόταν ως ένας από τους «σκληρούς» του στενού πουτινικού περιβάλλοντος.

Από τους εν λόγω αξιωματούχους μάλιστα – που όλοι μαζί παρουσιάζονται να ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «siloviki» – αναμένετο, πάντα σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό και η τελική απόφαση αναφορικά με το εάν οι Ρώσοι θα πραγματοποιούσαν μια στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας ή όχι.

Περίπου τρεις εβδομάδες έπειτα από εκείνο το δημοσίευμα, και με τη Ρωσία να μεταφέρει πλέον στρατεύματα στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας αφού προηγουμένως αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να επιβάλει σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, ένα πακέτο κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο μεταξύ άλλων και 27 high profile άτομα – ολιγάρχες και οντότητες, που διαδραμάτισαν ρόλο στην υπονόμευση – απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτούς τους 27 συμπεριλαμβάνονται:

φορείς λήψης αποφάσεων, όπως μέλη της κυβέρνησης, που συμμετείχαν στις παράνομες αποφάσεις

τράπεζες και επιχειρηματίες/ολιγάρχες που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλικά τις ρωσικές δραστηριότητες στα εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ή επωφελούνται από αυτές

ανώτεροι στρατιωτικοί, που έπαιξαν ρόλο στις ενέργειες εισβολής και αποσταθεροποίησης

και άτομα που βρίσκονται πίσω από τον πόλεμο της παραπληροφόρησης κατά της Ουκρανίας.

Ο προσωπάρχης του Κρεμλίνου Αντόν Βάινο (Madoka Ikegami/Pool Photo via AP)

Στη λίστα βρίσκονται και πρόσωπα προερχόμενα από το στενό περιβάλλον του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όπως είναι εκείνα: του 66χρονου Ρώσου υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού – του 50χρονου προσωπάρχη του Κρεμλίνου και διπλωμάτη (εγγονού του Εσθονού κομμουνιστή ηγέτη Καρλ Βάινο), Αντόν Βάινο – της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα – της 42χρονης επικεφαλής του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου RT, Μαργαρίτας Σιμονιάν – και του 60χρονου επιχειρηματία Γεβγκένι Πριγκόζιν, του γνωστού και ως «σεφ του Πούτιν» (επειδή επί σειρά ετών λέγεται πως αναλάμβανε το catering του Κρεμλίνου), ο οποίος φέρεται πλέον να ηγείται και της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner η δράση της οποίας εκτείνεται πολύ πέρα από τα ρωσικά σύνορα, σε περιοχές της βόρειας Αφρικής (βλ. Λιβυή) και της Μέσης Ανατολής (βλ. Συρία).

Με πληροφορίες από the New York Times, Financial Times