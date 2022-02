Πούτιν: Στόχος της επιχείρησης η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας

Για «γενοκτονία» την οποία η Μόσχα επιχειρεί να αποτρέψει κάνει λόγο ο Πούτιν σε δήλωσή του αναφερόμενος στην ρωσική εισβολή ενώ χαρακτηρίζει ουσιαστικά ως «ναζιστική» την κυβέρνηση του Κιέβου.

«O σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι να προστατεύσει ανθρώπους που εδώ και 8 χρόνια είναι αντιμέτωποι με μια γενοκτονία, την οποία διαπράττει το καθεστώς του Κιέβου.

💬 President #Putin: The purpose of this operation is to protect people who, for 8 years now, have been facing genocide perpetrated by the Kiev regime.

To this end, we will seek to demilitarise & denazify Ukraine, bring to trial those who perpetrated bloody crimes vs civilians. pic.twitter.com/ZynUPAlnVD

