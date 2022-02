Πόλεμος στην Ουκρανία: Διχασμένη η Ε.Ε. για τον αποκλεισμό ή όχι της Ρωσίας από το δίκτυο SWIFT

Τα ευρωπαϊκά κράτη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με το αν θα πρέπει να αποκλειστεί η Ρωσία από το δίκτυο SWIFT.

Ανώτατες πηγές από την Ε.Ε. δήλωσαν στον CNN ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ κρατών – μελών όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, οι οποίες επιθυμούν το SWIFT να είναι μέρος του πακέτου κυρώσεων που θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα, και άλλων χωρών όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Κύπρος, οι οποίες έχουν πιο ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία και δεν επιθυμούν να συμπεριλαμβάνεται το SWIFT στη λίστα των νέων κυρώσεων.

Ανώτατος διπλωμάτης της Ε.Ε. αναφέρει ότι «λαμβάνει χώρα μια συζήτηση» αλλά πιστεύει ότι είναι «πιθανό» τα οικονομικά συμφέροντα να υπερισχύσουν και να μην αποκλείσουν οι Βρυξέλλες τη Ρωσία από το SWIFT.

Ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το δίκτυο SWIFT θα καθιστούσε αδύνατη την αποστολή χρημάτων από και προς τη χώρα από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο θα είχε ισχυρό αντίκτυπο στις ρωσικές επιχειρήσεις που έχουν ξένους πελάτες, ενώ θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη ρωσική οικονομία.

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022