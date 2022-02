Πούτιν σε Ρώσους επιχειρηματίες: Κάλεσμα για στήριξη – Aναγκαστικό μέτρο η εισβολή στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τους Ρώσους επιχειρηματίες, ότι θα τους εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους στις δραστηριότητες τους και τους κάλεσε να συνεργασθούν με την κυβέρνηση για να στηρίξουν την οικονομία.

Αναφερόμενος στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία είπε ότι ήταν ένα αναγκαστικό μέτρο, επειδή οι δυτικοί εταίροι δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην Ρωσία να ενεργήσει διαφορετικά.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ένα αναγκαστικό μέτρο» υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος, λέγοντας ότι «απλώς δεν μας άφησαν καμία ευκαιρία να ενεργήσουμε διαφορετικά». Είπε επίσης ότι δημιούργησαν για την Ρωσία τέτοιους κινδύνους στον τομέα ασφαλείας, που ήταν αδύνατον να αντιδράσει με άλλα μέσα.

Another extraordinary televised Kremlin meeting, this one with oligarchs. The head of the industrialists’ lobby group tells Putin to avoid wrecking the Russian economy further in responding to Western sanctions; Putin responds describing today’s invasion as a “necessary measure.” pic.twitter.com/4jwQG1fmJM

— Anton Troianovski (@antontroian) February 24, 2022