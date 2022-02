Ουκρανία: Σύμβολο αντίστασης η απάντηση των υπερασπιστών μικρού νησιού στη ρωσική απειλή (βίντεο)

Σύμβολο της γενναίας ουκρανικής αντίστασης αποτελεί η απάντηση των υπερασπιστών ενός μικρού νησιού στη Μαύρη Θάλασσα στη θανατηφόρα απειλή ρωσικού πολεμικού πλοίου κατά τις πρώτες ώρες της επίθεσης των Ρώσων στην Ουκρανία.

Σε ηχητικό αρχείο της εντολής των Ρώσων στους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα τους, η απάντηση που έδωσε το ουκρανικό φυλάκιο ήταν: «Ρωσικό πλοίο, άντε γ… από εδώ». Πρόκειται για τις τελευταίες λέξεις που ακούγονται, καθώς προφανώς ακολουθεί ρωσικός πύραυλος.

Το ηχητικό, η αυθεντικότητα του οποίου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μεταδόθηκε επανειλημμένα από το CNN και καταγράφει ολόκληρη τη συνδιάλεξη των Ρώσων με τους Ουκρανού στη Νήσο Σμίινι, ή Νήσο του Φιδιού, στον δυτικό Εύξεινο Πόντο, περί τα 50 χιλιόμετρα από τις ουκρανικές ακτές και πολύ κοντά και στις ακτές της Ρουμανίας.

“Ukrainians are defiant. They aren’t backing down.” CNN’s @DonLemon reacts to audio of Ukrainian soldiers defending Snake Island in the Black Sea from an approaching Russian warship. All the Ukrainian soldiers are reported to have been killed, according to President Zelensky. pic.twitter.com/Mb3rOyZPWF

— CNN (@CNN) February 25, 2022