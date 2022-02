Ουκρανία τώρα – Μαρτυρία Ελληνα στην «Κ»: «Στο Κίεβο υπάρχει φόβος, αλλά όχι πανικός»

Ως «ηρεμία πριν την καταιγίδα» χαρακτήρισε την κατάσταση που επικρατεί στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Τάσος Τσιάμης, ο οποίος ζει μόνιμα στο Κίεβο με τη σύζυγό του.

Μιλώντας στο kathimerini.gr, o κ. Τσιάμης τόνισε πως είναι θέμα ωρών να μπουν οι ρωσικές δυνάμεις στο κέντρο της πόλης, σημειώνοντας πως σποραδικά ακούγονται εκρήξεις και πυροβολισμοί. «Αυτή την ώρα το κέντρο είναι άδειο. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, κάτι που είναι πολύ σπάνιο για καθημερινή, καθώς κανονικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που περνούν από εκεί για να πάνε στις δουλειές τους».

Ο ίδιος και η σύζυγός του πέρασαν το βράδυ στο γραφείο του που βρίσκεται σε υπόγειο στο κέντρο του Κιέβου, για να προστατευτούν από πιθανές εκρήξεις, καθώς όπως είπε το σπίτι του βρίσκεται στον 12 όροφο σε προάστιο έξω από την πόλη.

Την ώρα της επικοινωνίας μας, ο κ. Τσιάμης κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του στο Όμπολον, τον τόπο κατοικίας του, αλλά και το μέρος όπου νωρίτερα διεθνή πρακτορεία ανέφεραν πως ρωσικά τεθωρακισμένα επιχειρούσαν στην περιοχή. «Μίλησα με γείτονες και μου είπαν πως τα πράγματα είναι πιο ήσυχα τώρα. Θα δούμε», ανέφερε.

An armed #Russia‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022