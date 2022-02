Πάπας Φραγκίσκος: Μετέβη στη ρωσική πρεσβεία, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εισβολή

Ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε στη ρωσική πρεσβεία στην Αγία Έδρα την Παρασκευή και μετέφερε την ανησυχία του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο ποντίφικας, ο οποίος έκανε έκκληση προχθές, Τετάρτη, «να προστατευθεί ο κόσμος από την τρέλα του πολέμου», συναντήθηκε με τον πρεσβευτή Αλεξάντρ Αβντέγεφ και έμεινε «λίγο παραπάνω από μισή ώρα» στην πρεσβεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Φέρεται να είναι η πρώτη φορά που ένας πάπας πηγαίνει στην πρεσβεία μιας χώρας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύγκρουση. Συνήθως οι πρεσβευτές καλούνται στο Βατικανό.

Vatican Press Office confirms to @NBCNews that Pope Francis went to the Russian embassy in Rome on Friday to personally express his concern about the war in Ukraine, in an extraordinary papal gesture that has no recent precedent.

— Richard Engel (@RichardEngel) February 25, 2022