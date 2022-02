Μπλόκο Facebook στα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ

Το Facebook ανακοίνωσε ότι στο εξής μπλοκάρει τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης από το να αποκομίζουν έσοδα από την πλατφόρμα του.

«Πλέον απαγορεύουμε στα ρωσικά κρατικά μέσα να προβάλλουν διαφημίσεις ή να δημιουργούν έσοδα στην πλατφόρμα μας οπουδήποτε στον κόσμο». Αυτό δήλωσε στο Twitter ο Ναθάνιελ Γκλάιχερ, επικεφαλής της πολιτικής ασφαλείας του Facebook.

We are taking additional steps in response to Russia’s invasion of Ukraine: https://t.co/P7OmjN0Iuu

— Nick Clegg (@nickclegg) February 26, 2022