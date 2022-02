Ζελένσκι: Δεν παραδίδουμε τα όπλα (Βίντεο)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους Ουκρανούς να μην καταθέσουν τα όπλα και να υπερασπιστούν το Κίεβο, την πρωτεύουσα, όπου ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει τις δυνάμεις της Μόσχας, δύο ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Είμαι εδώ. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας», είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί στο Facebook.

Κάλεσε τους Ουκρανούς να μην πιστεύουν τiς «ψευδείς πληροφορίες» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις οποίες κάλεσε τον στρατό να παραδοθεί.

«Τα όπλα μας είναι η αλήθεια μας. Είναι η γη μας. Τα παιδιά μας. Θα υπερασπιστούμε όλα αυτά. Ζήτω η Ουκρανία», είπε.

Το βίντεο αυτό μεταδόθηκε καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα πολεμά για να μην πέσει στα χέρια του ρωσικού στρατού, με μάχες να διεξάγονται τη νύχτα στη λεωφόρο της Νίκης, μία από τις κύριες αρτηρίες του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, σφοδρές μάχες συνεχίζονταν το πρωί στο Κίεβο.

Λίγη ώρα αργότερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δυτικοί εταίροι του θα παραδώσουν νέα όπλα και εξοπλισμούς στην Ουκρανία έπειτα από μια συνομιλία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις με πυραύλους κρουζ και πλήγματα από το πυροβολικό σε πολλές πόλεις, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Κίεβο.

«Μια νέα μέρα άρχισε στο διπλωματικό μέτωπο, με μια συνομιλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όπλα και εξοπλισμοί από τους εταίρους μας είναι καθ΄οδόν προς την Ουκρανία. Ο αντιπολεμικός συνασπισμός λειτουργεί”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022