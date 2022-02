Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικός πύραυλος πλήττει πολυκατοικία στο Κίεβο (Βίντεο)

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα με την Ρωσία να σφυροκοπά το Κίεβο.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Μέχρι τις 6.00 το πρωί , 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε αμάχους.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σημαντική ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Κίεβο, αν και όπως είπε ομάδες δολιοφθορέων έχουν ενεργοποιηθεί.

Στο μεταξύ, κανέναν θάνατο δεν προκάλεσε ο πύραυλος που έπεσε σε μια πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ένας σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Αντόν Χερασένκο είπε επίσης πως η Ρωσία λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν βομβαρδίζει πολιτικές υποδομές. Όπως είπε, τουλάχιστον 40 τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν πολιτικές εγκαταστάσεις.

Βίντεο στα social media δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία:

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.

Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that “nobody is going to attack the people of Ukraine,” and there would be”no strikes on civilian infrastructure.” pic.twitter.com/0T0BO9HYv0

— max seddon (@maxseddon) February 26, 2022