«Τι κάνετε εδώ;» – Κάτοικος της Μελιτόπολης «κατσαδιάζει» Ρώσους στρατιώτες (Βίντεο)

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ανταποκριτής του Guardian, Peter Beaumont, μετέδωσε μία «αντιπαράθεση» μεταξύ ηλκιωμένου κατοίκου της Μελιτόπολης και Ρώσων στρατιωτών.

Ένας από τους κατοίκους της πόλης καταγράφηκε να λέει να λέει στους στρατιώτες: «Τι κάνετε εδώ; Εχουμε τη ζωή μας κι έχετε τη δική σας. Κι εγώ Ρώσος είμαι αλλά ζώ σ΄αυτή τη χώρα. Εχετε τη χώρα σας και έχουμε τη δικιά μας. Δεν έχετε προβλήματα να λύσετε στη χώρα σας; Όλοι πλούσιοι είστε εκεί; Ντροπή σας».

Δείτε το βίντεο:

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022