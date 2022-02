Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γερμανία σκληραίνει τη στάση της έναντι της Ρωσίας – Στέλνει όπλα και εξετάζει το SWIFT 

Την αποστολή αντιαρματικών όπλων στην Ουκρανία ενέκρινε το Βερολίνο, ενώ συναινεί σε «στοχευμένους και λειτουργικούς» περιορισμούς της Ρωσίας από το SWIFT.

Η Γερμανία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 πυραύλους εδάφους-αέρος Stinger από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορεί να αμυνθεί ενάντια στη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε την Ουκρανία για να αμυνθεί ενάντια στον στρατό του Πούτιν», έγραψε ο κ. Σολτς στο Twitter.

#BREAKING Germany says it will send 1,000 anti-tank weapons, 500 ‘Stinger’ surface-to-air missiles to Ukraine pic.twitter.com/BxiS86fBFb

— AFP News Agency (@AFP) February 26, 2022