Πούτιν: «Αποπέμφθηκε» από τη θέση του επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο

«Υπό το φως της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει την αναστολή της ιδιότητας του κ. Βλαντιμίρ Πούτιν ως Επίτιμου Προέδρου και Πρέσβη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο», σημειώνει σε ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο (International Judo Federation – IJF).

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd

— Judo (@Judo) February 27, 2022