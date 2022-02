Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνουν οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί σύμμαχοί τους έχουν, πλέον, προχωρήσει σε ένα μπαράζ κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως απάντηση στην ευρείας κλίμακας ρωσική στρατιωτική εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία.

Κατά τις δηλώσεις που έκανε το απόγευμα της Κυριακής, 27 Φεβρουαρίου, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, επανέλαβε ότι σημαντικές ρωσικές τράπεζες θα αποκλειστούν από το σύστημα SWIFT, ενώ μίλησε και για επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Λίγες ώρες αργότερα την ίδια ημέρα, η ΕΕ θα έδινε το «πράσινο φως» για την απαγόρευση όλων των συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τη Δύση το διήμερο 26-27 Φεβρουαρίου, έχουν άμεσο στόχο την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας και επιδιώκουν να περιορίσουν τη συνδεσιμότητα της χώρας με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της ρωσικής οικονομίας, ενώ στο στόχαστρο των κυρώσεων μπαίνουν πλέον: Ρώσοι ολιγάρχες, ρωσικές τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας και κατασκευαστές αεροσκαφών.

«Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο πια ότι η Ρωσία ακολουθεί το δρόμο της Κούβας και του Ιράν αναφορικά με τη σημασία των κυρώσεων που της επιβάλλονται», δήλωσε στους Financial Times ο Ντάνιελ Τάνενμπαουμ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης προσθέτει ότι τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο την εκδίωξη της Ρωσίας «από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα» και τη μετατροπή της σε «παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό παρία».

