Ουκρανία τώρα: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων

Τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δείχνει χάρτης που παρουσιάζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Βρετανών, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν, μεταξύ άλλων, στα περίχωρα του Κιέβου, στην Οδδησό, την Χερσώνα, το Ντνίπρο, τη Μαριούπολη, τη Μελιτόπολη και τη Ζαπορίζια.

Όπως τονίζεται, η απρόκλητη και παράνομη εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται.

The unprovoked and illegal invasion of Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence.#StandWithUkraine pic.twitter.com/jl3zz8MXI4

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2022