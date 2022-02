Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν απαγορεύει τη μεταφορά χρημάτων εκτός Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την απαγόρευση των δανείων σε συνάλλαγμα και της μεταφοράς χρημάτων εκτός Ρωσίας από την 1η Μαρτίου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ως αντίδραση στις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο κ. Πούτιν υπέγραψε επίσης εντολή η οποία προβλέπει ότι οι εταιρείες εξαγωγών πρέπει να πουλήσουν στην αγορά το 80% των εσόδων τους από την αγορά συναλλάγματος που έλαβαν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

