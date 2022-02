Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι συνομιλίες με την Ρωσία ήταν πολύ δύσκολες, λέει ο σύμβουλος του Ζελένσκι

Μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας που πήρε μέρος στις συνομιλίες με τη Ρωσία για την κατάπαυση του πυρός που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, είπε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες και ότι η ρωσική πλευρά προκατειλημμένη.

«Η ρωσική πλευρά, δυστυχώς, έχει ακόμη μια πολύ προκατειλημμένη αντίληψη για τις καταστροφικές διεργασίες που έχει δρομολογήσειι», δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022