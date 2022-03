Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός προ των πυλών της Χερσώνας

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της πόλης.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική».

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης NextaTv δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ρωσικά στρατεύματα να έχουν μπει στην πόλη.

