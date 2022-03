Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ζητεί και άλλες κυρώσεις μετά τη «βάρβαρη επίθεση στο Χάρκοβο»

Να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη «βάρβαρη», όπως την χαρακτήρισε, επίθεση στο Χάρκοβο ζήτησε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. Ο Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες», κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ», έγραψε.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

Σε βίντεο που αναδημοσιεύει ο ανταποκριτής του Economist, Oliver Carroll, φαίνεται το κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο να πλήττεται πιθανότατα από πύραυλο που προκαλεί μία τεράστια έκρηξη.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022